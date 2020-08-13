В Украине новый антирекорд по коронавирусу: почти 1,6 тысяч случаев

По состоянию на 13 августа в Украине выявили резкое увеличение количества случаев коронавируса, за вчера заразились еще 1 592 человека. Больше всего новых случаев в Харьковськой, Черновицкой, Львовской областях и Киеве.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

За сутки вспышку коронавируса зафиксировали в Харьковской области - 209 новых случаев. Также значительное количество заражений в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Одесской областях.

Предыдущий антирекорд был на 103 случая меньше. Он был зафиксирован 8 августа.

С начала пандемии в стране выявили 86 140 случаев COVID-19. Выздоровели уже 45 686 человек и почти 2000 человек умерли.

В частности, за минувшие сутки выздоровели 530 человек, а 22 человека умерли от вируса.

Напомним, коронавирус подтвердили у народного депутата от "Слуги народа" Романа Грищука.

Отметим, сегодня Украину поделят на новые зоны карантина, решение примет Государственная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.