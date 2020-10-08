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В Украине новый антирекорд по количеству летальных случаев от COVID-19

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству летальных случаев от коронавируса. За сутки умерли 93 человека.

Об этом свидетельствуют данные аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

Прошлый антирекорд был установлен 3 октября - тогда умерли 92 пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии в Украине умерли уже 4 690 человек.

Напомним, за сутки в Украине подтвердили 5 397 новых случаев коронавируса. Это впервые, когда в стране зафиксировали более 5 тысяч новых заболеваний. Больше всего новых случаев выявили в Харьковской области, Киеве, а также в Сумской и Днепропетровских областях.

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Всего в стране заболели уже 244 734 человек. Активными больными остаются 131 811 пациентов.

Ранее РБК-Украина писало, что в Министерстве здравоохранения считают, что в стране пока не было волны коронавируса, в отличие от Франции или Германии.

Также сообщалось, что правительство пока не рассматривает возможность введения нового локдауна в Украине из-за COVID-19.

Кроме этого министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что лечение одного тяжелого пациента с коронавирусом обходится в 45 тысяч гривен.

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