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В Украине из-за непогоды произошло более тысячи ДТП, погибли 13 человек

Автор: Дмитрий Левицкий

По состоянию на 18:00 среды в Украине из-за осложнения погодных условий произошло более тысячи дорожно-транспортных происшествий. Правоохранители получили 56 сообщений об аварии с погибшими или пострадавшими.

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Об этом сообщает Патрульная полиция Украины в Telegram-канале.

На территории Украины зафиксировали уже 1049 аварий, в результате которых 13 человек погибли и 64 были травмированы.

В Киеве по состоянию на 18:00 непогода повлекла 278 автомобильных аварий. В результате трех аварий пострадали три человека.

Напомним, в Киеве сегодня из-за сильного снега произошел транспортный коллапс. В городе фиксировали десятки автомобильных аварий.

Кроме того, синоптики предупредили о возможной гололедице на дорогах Украины. Гололедица может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Добавим, 23 декабря преимущественно во всех областях Украины ожидались осадки.

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