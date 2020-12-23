ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине из-за непогоды произошло более тысячи ДТП, погибли 13 человек

Киев, Среда 23 декабря 2020 18:41
В Украине из-за непогоды произошло более тысячи ДТП, погибли 13 человек
Фото: заснеженная дорога (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

По состоянию на 18:00 среды в Украине из-за осложнения погодных условий произошло более тысячи дорожно-транспортных происшествий. Правоохранители получили 56 сообщений об аварии с погибшими или пострадавшими.

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины в Telegram-канале.

На территории Украины зафиксировали уже 1049 аварий, в результате которых 13 человек погибли и 64 были травмированы.

В Киеве по состоянию на 18:00 непогода повлекла 278 автомобильных аварий. В результате трех аварий пострадали три человека.

Напомним, в Киеве сегодня из-за сильного снега произошел транспортный коллапс. В городе фиксировали десятки автомобильных аварий.

Кроме того, синоптики предупредили о возможной гололедице на дорогах Украины. Гололедица может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Добавим, 23 декабря преимущественно во всех областях Украины ожидались осадки.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия ГидрометцентрКиевДТПУкраина

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь