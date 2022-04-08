Украине необходимо оружие стандарта НАТО, - Резников

Министр обороны Алексей Резников обратился к международным партнерам с предложением передать Украине вооружение стандартов НАТО. Он уверен, что украинские военные в кратчайшие сроки освоят новую технику.

"Раньше мы делали упор на получении оружия советских образцов. Это логическое решение, ведь оружие может сразу идти в бой, мы умеем его использовать. Она быстро усилит оборону в критический период. Но часто такая техника находится в ненадлежащем состоянии, ведь изготовлена ​​30-40 лет назад. В таких условиях полученное нами советское оружие усилит Украину лишь на короткое время", - отметил министр.

По мнению Резникова, Украина должна как можно быстрее получить оружие, используемое странами НАТО. Это станет мощным сигналом России, что ей не удастся изнурить украинскую армию. Кроме этого, в таком случае не будет дефицита снарядов – это будет не краткосрочное, а системное решение.

Министр обороны убежден, что украинские военные очень быстро овладеют новым оружием. Они уже показали, что способны очень эффективно использовать западные комплексы в боевых условиях.