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В Украине за неделю открыли 126 уголовных дел из-за подделок COVID-документов

Автор: РБК-Украина

Правоохранители за прошлую неделю открыли 126 уголовных дел из-за подделок COVID-документации. Кроме того, полицейские направили в суд 45 обвинительных актов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Национальной полиции.

"Так, с 7 по 13 февраля следователи полиции начали 126 уголовных производств по фактам подделки и использования COVID-документов. 40 лицам сообщили о подозрении в совершении правонарушения. В суд направлено 45 обвинительных актов", - отметили в полиции.

Правоохранители уточнили, что чаще всего украинцы подделывают сертификаты о вакцинации и тесты на коронавирус.

Также в полиции напомнили, что за фальсификацию документов грозит уголовная ответственность.

Как рассказывало РБК-Украина ранее, в Кировоградской области СБУ разоблачила двух семейных врачей, которые продавали COVID-сертификаты.

Также оперативники ликвидировали масштабную схему подделки COVID-документов в Черновицкой области.

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полициясертификат вакцинации