В Украине за неделю открыли почти 100 уголовных дел за подделку COVID-сертификатов, - Енин

По словам Енина, в Украине в этом году открыто около 900 уголовных дел за использование поддельных COVID-сертификатов. Из них почти 100 зафиксировано только за последнюю неделю.

"С начала этого года мы имеем около 900 уголовных производств. Половина из них - по факту использования фейковых сертификатов. 73 относительно медицинских работников и 32 относительно туристических агентств. Только за последнюю неделю нами зарегистрировано около 100 уголовных производств. И поверьте мне, это лишь разминка", - сказал Енин.

Он отметил, что подделка COVID-документов опасна не только для самих украинцев, которые рискуют заболеть и заразить окружающих. Это может привести к недоверию по отношению Украины со стороны международных партнеров.

"За 200 долларов не только один человек может потерять возможность на отпуск, но и вся страна", - сказал он.

В свежем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты рассматривают актуальные на сегодня вопросы, в частности, нужно ли вводить обязательную вакцинацию для украинцев и эффективно ли наша власть борется с эпидемией.

Ответы на эти и другие вопросы дают Михаил Радуцкий, Евгений Комаровский, Борис Бриль и другие.

Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" израильский врач Борис Брыль объяснил, почему "врачей-антивакцинаторов" нужно сажать в тюрьму.

Также в эфире министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о наказании тех, кто подделывает COVID-паспорта.



Ужасную правду о том, какая реальная ситуация в больницах Украины сегодня рассказала известная волонтер Екатерина Ножевникова.



Кроме того, украинцы прямо в студии высказались о том, нужна ли обязательная вакцинация в нашей стране.



А еще предлагаем вам сильную речь Дмитрия Гордона, поразившую людей.