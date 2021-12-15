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В Украине накрыли турагентство, где подделывали COVID-сертификаты. Сотрудницам объявили о подозрении

Автор: Иванна Шовкун

Правоохранители разоблачили туристическое агентство в Бердянске, где подделывали COVID-сертификаты и ПЦР-тесты. Двум сотрудницам объявили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Преступную схему подделки документов в Запорожской области полиция разоблачила еще в начале ноября. 8 числа в турагентстве провели обыски. Там обнаружили и изъяли 5 поддельных COVID-сертификатов, у которых дата их действия не соответствовала дню изготовления.

Как выяснилось, две сотрудницы также продавали клиентам поддельные справки о прохождении лабораторного исследования на COVID-19.

За это фигуранткам грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас полиция устанавливает клиентов турагентства. За приобретение и пользование подделками также предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили крупнейшую в Украине сеть по изготовлению поддельных сертификатов о вакцинации. Мошенники зарабатывали более 5 млн гривен в месяц за свои услуги.

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сертификат вакцинации