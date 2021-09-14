В Украине начинают вакцинировать от коронавируса дома: Минздрав запустил пилотный проект

В Полтавской области стартует первый в Украине пилотный проект с выездной вакцинации. Прививать будут пожилых людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОГА Олега Синегубова.
Вакцинацию на дому будут проводить в двух селах Миргородской общины - Гаркушинцах и Петровцах.
В течение 6 дней там будут находиться волонтеры, которые будут посещать местных жителей и рассказывать о необходимости вакцинации. Волонтерами будут сами жители общин: почтальоны и медицинские сестры.
Половина населения сел - люди старше 60 лет.
"Пожилых людей будут специально подвозить к пунктам для получения доз вакцины. Также маломобильных людей будут прививать на дому", - сообщили в ОГА.
По результатам пилотного проэкта Министерство здравоохранения рассмотрит решение о внедрении его в других областях Украины.