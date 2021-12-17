В Украине начались выплаты за вакцинацию, а Европарламент одобрил новую резолюцию по агрессии России: новости за 16 декабря

Вакцинированные от коронавируса украинцы начали получать тысячу гривен, Европарламент одобрил новую резолюцию по агрессии России против Украины, Украина узнала соперников в Лиге наций УЕФА. Подробнее о том, что произошло в четверг, 16 декабря - в материале РБК-Украина.

Украинцы начали получать тысячу за вакцинацию. Книжные сайты "упали"

В четверг, 16 декабря, вакцинированные от коронавируса украинцы начали получать тысячу гривен на свои карты "еПоддержка". Поскольку потратить эти средства можно, в частности, на покупку книг, то книжные онлайн-магазины не выдержали ажиотажа и "упали".

Сегодня 1000 гривен начали получать украинцы, которые получили карты в Альфа-банке и Монобанке. Буквально через несколько часов после начала выплат в Украине перестали работать сайты популярных книжных магазинов, таких как "Книгарня Є", "Книжный клуб" и Yakaboo.

Европарламент одобрил новую резолюцию по агрессии России против Украины: к чему призывает

В четверг, 16 декабря, Европарламент принял резолюцию об осуждении наращивания российских войск у границ Украины и о возможных новых санкциях против РФ в случае дальнейшей агрессии. Документ поддержали 548 депутатов, против - 69, воздержались - 54.

ЕС должен быть готов направить России суровое предупреждение о том, что военные действия против Украины будут не только неприемлемы, но и повлекут за собой высокую экономическую и политическую цену. Подробнее – в материале РБК-Украина

Суд в РФ "признал" наличие российских войск на Донбассе. У Путина назвали это ошибкой

В средствах массовой информации распространилась информация о том, что российский суд признал наличие войск РФ на оккупированном Донбассе. У президента России Владимира Путина уже назвали это ошибкой.

РБК-Украина разбиралось в ситуации.

Электронные сигареты приравняли к обычным. Их нельзя будет курить в заведениях

Верховная рада Украины приравняла электронные сигареты к обычным, запретила их рекламу, а также курение в общественных местах, в том числе в лифтах и заведениях. Соответствующие нормы содержатся в законопроекте №4358, который сегодня во втором чтении поддержали 317 депутатов.

Отметим, закон вступит в силу только через 18 месяцев со дня его опубликования.

В центре Киева провалился асфальт: внизу оказался подвал исторической усадьбы (фото)

В центре Киева во дворе дома провалился асфальт. При этом под ним оказался подвал усадьбы начала ХІХ века. Находку обнаружили по адресу улица Малая Житомирская 16/3. Об этом сообщает археолог Тимур Бобровский на своей странице в Facebook.

Бобровский также опубликовал фотографию провала, в котором виден старинный подвал. Изначально он сомневался в его возрасте, но в комментариях под фото эксперт Киевского научно-методического центра по охране памятников Алена Мокроусова отметила, что это подвалы усадьбы начала XIX века.

Украина узнала соперников в Лиге наций УЕФА

В четверг, 16 декабря, в швейцарском городе Ньон состоялась жеребьевка Лиги наций. Сборная Украины узнала о своих соперниках в Дивизионе B 1.

Подробности жеребьевки - в материале РБК-Украина.

В Украину идет арктический циклон с сильными морозами

Погода в Украине в ближайшие дни не порадует солнцем и ясным небом. Синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом, скачки температуры воздуха, а за ними в страну придет арктический холод.

Какая погода ждет украинцев – читайте в материале Styler.