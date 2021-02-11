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В Украине начались семинары по вакцинации от COVID-19 для медработников

Автор: Юлия Струк

В Украине начались семинары по вакцинации от COVID-19 для медицинских работников. Их организовала ВОЗ в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и Центром общественного здоровья.

Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

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Семинары по координации и микропланированию организовали с национальными специалистами и региональными координаторами.

"Организовали серию трехдневных семинаров... для завершения подготовки к "первой волне" вакцинации в ответ на COVID-19, направленной на защиту медицинских работников больниц и неотложной помощи (скорой помощи), которые предоставляют услуги пациентам с COVID -19", - указано в сообщении.

Следующим шагом будет трехдневный тренинг для мобильных и аутрич-команд. Он начнется сразу после завершения семинаров.

Указано, что эти мероприятия будут проводиться при поддержке ВОЗ для каждого этапа вакцинации в соответствии с Нацпланом вакцинации населения в ответ на COVID-19 (дорожной картой).

К обучению планируется привлечь около 250 медицинских специалистов (50 команд по вакцинации) по всей стране с обеспечением дополнительными материалами о вакцине и вакцинации.

"Несмотря на сжатые сроки, правительство и партнеры упорно работают, чтобы завершить все подготовительные процессы и обеспечить вакцинацию для групп населения, имеющих высокий риск развития COVID-19", - указано в сообщении.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с понедельника, 15 февраля, Украина ожидает поставку вакцин от COVID-19. После чего начнется вакцинация от коронавируса.

При этом источники РБК-Украина сообщали, что вакцинация в Украине может не начаться с 15 февраля.

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