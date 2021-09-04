ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине начались продажи нового китайского пикапа: импортер готов доставлять машину почтой

Новина українською →
Суббота 04 сентября 2021 11:50
В Украине начались продажи нового китайского пикапа: импортер готов доставлять машину почтой Фото: BAW Warrior 2043 (agsolco.com)
Автор: Константин Широкун

В Украине начинаются продажи утилитарного пикапа BAW Warrior 2043 из Китая. Его грузоподїемностть достигает почти 2000 кг, а цена стартует с 777,5 тысячи грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт AGSOLCO.

Полноприводные пикапы BAW Warrior 2043 приехали в Украину. Автомобили доступны как в одно-, так и в двухрядной модификациях. BAW Warrior – это гражданская версия утилитарного армейского пикапа, который поставляется в армию Китая.

Грузоподъемность автомобиля в зависимости от количества пассажирских мест составляет 1800 или 1925 кг. Интересно, что полная масса пикапа - 3955 кг. Это означает, что для управления машиной необходимо водительское удостоверение с категорией "С".

В Украине начались продажи нового китайского пикапа: импортер готов доставлять машину почтойПолноприводный автомобиль неплохо подготовлен к бездорожью. Минимальный дорожный просвет равен 205 мм, а углы въезда и съезда – 42 и 25 градусов соответственно.

Под капотом - 2,4-литровый турбодизель мощностью 140 л.с. с максимальным крутящим моментом в 400 Нм. Тяга на колеса передается через 6-ступенчатую механическую коробку передач. Двигатель отвечает экологическим нормам Евро-6.

В Украине начались продажи нового китайского пикапа: импортер готов доставлять машину почтойБазовая комплектация BAW Warrior оснащена кондиционером, аудиосистемой, регулируемой в четырех направлениях рулевой колонкой и пр. Опционально можно выбрать цвет металлик, дооснастить машину лебедкой, системой контроля давления в шинах.

Минимальная цена пикапа с одинарной кабиной – 777 434 грн, доплата за версию с пятью пассажирскими местами составляет 41 000 грн.

Интересно, что импортер на своем сайте указывает, что пикап может быть отправлен покупателю Новой Почтой, или другим выбранным перевозчиком.

В Украине начались продажи нового китайского пикапа: импортер готов доставлять машину почтой

Напомним, Hyundai показал свой самый компактный кроссовер Casper. Hyundai Casper построен на унифицированной платформе K1.

Также сообщалось, что Great Wall Motor купил предприятие Daimler AG. Новый завод позволит Great Wall достичь амбициозного плана продавать ежегодно 4 миллиона автомобилей по всему миру к 2025 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
NEWS
Пожар в столетнем костеле Святого Николая уничтожил уникальный орган
Пожар в столетнем костеле Святого Николая уничтожил уникальный орган
DAILY
Дмитрий Кулеба о визите в США: Обе стороны получили то, что хотели
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба о визите в США: Обе стороны получили то, что хотели