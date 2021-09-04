В Украине начались продажи нового китайского пикапа: импортер готов доставлять машину почтой
В Украине начинаются продажи утилитарного пикапа BAW Warrior 2043 из Китая. Его грузоподїемностть достигает почти 2000 кг, а цена стартует с 777,5 тысячи грн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт AGSOLCO.
Полноприводные пикапы BAW Warrior 2043 приехали в Украину. Автомобили доступны как в одно-, так и в двухрядной модификациях. BAW Warrior – это гражданская версия утилитарного армейского пикапа, который поставляется в армию Китая.
Грузоподъемность автомобиля в зависимости от количества пассажирских мест составляет 1800 или 1925 кг. Интересно, что полная масса пикапа - 3955 кг. Это означает, что для управления машиной необходимо водительское удостоверение с категорией "С".
Полноприводный автомобиль неплохо подготовлен к бездорожью. Минимальный дорожный просвет равен 205 мм, а углы въезда и съезда – 42 и 25 градусов соответственно.
Под капотом - 2,4-литровый турбодизель мощностью 140 л.с. с максимальным крутящим моментом в 400 Нм. Тяга на колеса передается через 6-ступенчатую механическую коробку передач. Двигатель отвечает экологическим нормам Евро-6.
Базовая комплектация BAW Warrior оснащена кондиционером, аудиосистемой, регулируемой в четырех направлениях рулевой колонкой и пр. Опционально можно выбрать цвет металлик, дооснастить машину лебедкой, системой контроля давления в шинах.
Минимальная цена пикапа с одинарной кабиной – 777 434 грн, доплата за версию с пятью пассажирскими местами составляет 41 000 грн.
Интересно, что импортер на своем сайте указывает, что пикап может быть отправлен покупателю Новой Почтой, или другим выбранным перевозчиком.
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