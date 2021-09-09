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В Украине начали продавать российский внедорожник Lada Niva Travel

Автор: Вадим Добровольский

В Украине представили внедорожник Lada Niva Travel производства России. Поставкой российских машин на наш рынок занимается корпорация "УкрАВТО".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УкАвто.

В Украине начали продавать российский внедорожник Lada Niva Travel. Автомобиль оснащается 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 80 л.с. и механической 5-ступенчатой коробкой передач.

На выбор предлагаются три комплектации. В оснащении стартовой версии Classic только одна, водительская, подушка безопасности, зеркала с электроприводом и обогревом, но нет даже кондиционера. Цена - 370,5 тысяч гривен за машину 2020 года выпуска и 372 тысячи - за машину 2021 года.

Средняя Comfort - єто подголовники задних сидений, кондиционер, подогрев передних сидений, лекосплавные колеса. Цена - 387 тысяч гривен (2020 год) и 388,3 тысячи (2021 год).

А в топ-комплектации Lux наконец появляется пассажирская фронтальная подушка, также добавлены противотуманные фары, обогрев ветрового стекла, камера заднего вида, задний парктроник. Стоит такая Нива 432,5 и 434 тысячи гривен за машину 2020 и 2021 года выпуска соответственно.

Напомним, на поставку автомобилей из России в Украину введено эмбарго. Поэтому в компании "УкАвто", которая издавна на нашем рынке представляет российскую Ладу, собирают машины по крупноузловой технологии в Запорожье на заводе ЗАЗ. Поставки машинокомплектов под запрет не подпадают.

Публичный дебют Lada Niva Travel в Украине состоялся на аграрной выставке "Агро-Винница", проходившей с 7 по 9 сентября. Как ранее сообщало РБК-Украина, появление российской Niva Travel возмутило украинцев. В соцсетях появились недовольные комментарии с обсуждениями потребительских качеств автомобиля и страны происхождения.

Напомним, Skoda анонсировала новый электрический кроссовер с запасом хода свыше 500 км.

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Автомобильный рынок