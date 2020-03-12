Карантин в Украине: сегодня начали действовать ограничения из-за коронавируса

Ограничительные меры будут действовать с сегодняшнего дня и до 3 апреля
Сегодня, 12 марта, в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничения из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на решение КМУ.
Отметим, что с сегодняшнего дня и 3 апреля в Украине будут действовать ограничительные меры в связи со вспышкой коронавируса в мире.
Ограничения в Украине предусматривают закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами. В частности, авиакомпания SkyUp Airlines сокращает полетную программу в Италию и Израиль.
Вместе с тем, вводятся ограничительные мероприятия в Киеве. В решении КГГА говорится:
Ранее сообщалось, если в Киеве будет зарегистрирован коронавирус и он будет иметь массовый характер, не исключено закрытие школ и метро.
РБК-Украина писало, что в Украине официально подтвержден один случай заражения коронавирусом. В Черновцах 3 марта обнаружили вирус у мужчины, который ранее путешествовал в Италии.