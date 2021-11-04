В Украине в начале года более 30 несовершеннолетних совершили ДТП, - Венедиктова

Генпрокурор отметила, что с начала года в авариях на дорогах пострадали несколько сотен несовершеннолетних.

"Немного статистики за этот год. 35 несовершеннолетних совершили ДТП, которые уже инкриминируются Уголовным кодексом. И 800 детей стали пострадавшими", - сказала она.

Как рассказала Венедиктова, количество смертей в ДТП на дорогах Украины с начала 2021 года уже превысило 2 тысячи.

"За этот год у нас 2,5 тысячи смертей, а за прошлый год - 3,5 тысячи", - добавила генпрокурор.