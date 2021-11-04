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В Украине в начале года более 30 несовершеннолетних совершили ДТП, - Венедиктова

Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала ситуацию с недавним дорожно-транспортным происшествием, которое совершил несовершеннолетний. По ее словам, с начала года несовершеннолетние водители совершили 35 аварий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир ток-шоу "Право на власть".

Генпрокурор отметила, что с начала года в авариях на дорогах пострадали несколько сотен несовершеннолетних.

"Немного статистики за этот год. 35 несовершеннолетних совершили ДТП, которые уже инкриминируются Уголовным кодексом. И 800 детей стали пострадавшими", - сказала она.

Как рассказала Венедиктова, количество смертей в ДТП на дорогах Украины с начала 2021 года уже превысило 2 тысячи.

"За этот год у нас 2,5 тысячи смертей, а за прошлый год - 3,5 тысячи", - добавила генпрокурор.

Напомним, в конце октября в Харькове несовершеннолетний на Infiiniti на полной скорости столкнулся с другим автомобилем, в результате чего водитель последнего погиб. Виновника аварии отправили в СИЗО.

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ДТПГенпрокурорИрина Венедиктова