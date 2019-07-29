В Украине началась кампания по вакцинации от дифтерии и столбняка

В Украине стартовала кампания по вакцинации от дифтерии и столбняка. Об этом сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун в ходе брифинга, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию брифинга в Facebook.

Супрун подчеркнула, что уровень вакцинации против дифтерии довольно низкий. Минздрав планирует достигнуть уровня вакцинации в 95%.

"Уровень вакцинации против дифтерии довольно низкий. Когда мы пришли в министерство, был примерно 21%, сейчас он уже повысился до 65%. Нам нужно, чтобы он был 95%... С сегодняшнего дня начинаем месяц прививок против дифтерии для взрослых", - объявила Супрун.

Кроме того, гендиректор Центра общественного здоровья при Минздраве Владимир Курпита отметил, сейчас в стране более 3 миллионов доз вакцины. Он добавил, что вакцинация от дифтерии проводится одновременно с вакцинацией от столбняка.

"Вакцины, которые закупает государство, отдельные для взрослых и для детей. Сейчас в Украине более 3 млн доз вакцин от дифтерии и столбняка для взрослых, которые на данный момент имеются во всех регионах, они находятся в центрах первичной медицинской помощи, а также у семейных врачей", - сказал он.

По словам Курпиты, в 2018 году случаев заболевания дифтерией было 10, а ранее их количество колебалось от нуля до четырех.

"В 2018 году количество случаев заболевания именно дифтерией увеличилось… увеличилось количество больных столбняком, их за 2018 год - более 30. Это уже серьезный месседж, чтобы задуматься… Если происходит снижение коллективного иммунитета, а за 20 лет у нас появилось большое число людей, которые не делали ревакцинацию или прививки, то тогда после кори приходит дифтерия. Так было в 90-х годах. Сейчас международные эксперты рекомендуют Украине усилить меры, чтобы не повторилась ситуация 90-х", - сказал он.

Напомним, в ноябре прошлого года в Минздраве сообщали, что за 10 месяцев 2018-го в Украине зарегистрировано девять случаев заболевания дифтерией (среди них 3 детей и 6 взрослых) и 17 случаев заболевания столбняком (5 детей и 12 взрослых).

Как писало РБК-Украина, в феврале прошлого года Супрун подчеркивала, что в Украине всего 50% граждан привиты от дифтерии и столбняка.