В Украине от начала пандемии заболели коронавирусом почти 400 детей

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Министр здравоохранения прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в Украине

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело почти 400 детей. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Степанов прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране.

"В целом за все время пандемии в Украине заболело 6 125 человек. Из них 399 детей, а также 1138 медицинских работника", - заявил Степанов.

Напомним, в Украине зафиксировано рост количества зараженных коронавирусом за сутки. По данным главы Минздрава, за последние 24 часа в стране выявлено 415 инфицированного COVID-19. Больше всего заболевших коронавирусом в Черновицкой области - 988.

Кроме того, за минувшие сутки в Украине от коронавируса умерли еще 10 граждан. Общее количество летальных случаев в результате COVID-19 увеличилось до 161. Больше всего смертей зафиксировано в Ивано-Франковской области.

Ранее РБК-Украина писало, что карантин в Украине могут продлить как минимум до 12 мая. Решение о продлении карантина Кабинет министров рассмотрит завтра, 22 апреля.