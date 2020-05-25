В Украине с начала года исчезло более тысячи детей. Сейчас в стране 18 детей находятся в розыске.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена Украины.

Как сообщается, в Украине чаще всего пропадают дети подросткового возраста, а из самых распространенных причин исчезновения - сложные отношения с родителями из-за того, что дети, пытаются доказать свою независимость и самостоятельность. Однако исчезновение ребенка происходит против его воли, путем насильственных действий.

По данным Нацполиции около 90% пропавших детей удается найти в течение первых суток. Однако в отношении других существует высокая вероятность стать жертвами насилия или преступления.

Добавим, сегодня, 25 мая, в мире - Международный день пропавших без вести детей.

Напомним, в Украине планируют усовершенствовать законодательство по защите детей от насилия.

Также сообщалось, что правоохранители разоблачили 28-летнего жителя Волынской области, который занимался созданием и распространением детской порнографии.