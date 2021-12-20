В Украине могут ввести бустерную вакцинацию: когда Минздрав рассмотрит вопрос

Фото: в Украине могут ввести бустерную вакцинацию (Виталий Носач, РБК-Украина)

Бустерную дозу вакцинации от коронавируса в этом году вводить уже не будут. Минздрав рассмотрит этот вопрос уже в январе следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Правительственного портала".

Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что этот вопрос только планируют рассмотреть. "Кроме того, в январе Минздрав планирует рассмотреть вопрос о возможности введения бустерной дозы с учетом подходов Европейского Союза", - сообщил он.