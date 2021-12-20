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В Украине могут ввести бустерную вакцинацию: когда Минздрав рассмотрит вопрос

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Киев, Понедельник 20 декабря 2021 13:18
В Украине могут ввести бустерную вакцинацию: когда Минздрав рассмотрит вопрос Фото: в Украине могут ввести бустерную вакцинацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Бустерную дозу вакцинации от коронавируса в этом году вводить уже не будут. Минздрав рассмотрит этот вопрос уже в январе следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Правительственного портала".

Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что этот вопрос только планируют рассмотреть.

"Кроме того, в январе Минздрав планирует рассмотреть вопрос о возможности введения бустерной дозы с учетом подходов Европейского Союза", - сообщил он.

Напомним, в Украине зафиксировали штамм коронавируса "Омикрон". Китайские ученые утверждают, что штамм коронавируса "Омикрон" может обходить защиту вакцины от COVID.

Тем временем, в Украине разрешили применение третьей дозы вакцины от коронавируса, но не всем. Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ.

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