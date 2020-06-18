В Украине за месяц увеличился показатель заболеваемости COVID-19 на 80%

В период с 18 мая по 18 июня показатель заболеваемости COVID-19 увеличился на 80%. Впрочем, уменьшился показатель летальности.

Такие данные приводит Центр общественного здоровья.

Как сообщили в ЦОЗ, 18 мая показатель заболеваемости коронавирусом составлял 45,1 на 100 тыс . населения, а в этот же день в июне - 81,3 на 100 тыс. населения. Показатель летальности в мае был 2,9%, а в июне - 2,8%.

Кроме того, прирост подтвержденных больных в сутки по сравнению с предыдущим составил +4,7%.

Напомним, сегодня в Украине зафиксировали новый антирекорд - более 800 новых случаев коронавируса.

Отметим, главный санврач Виктор Ляшко рассказал, как в Кабмине будут сдерживать вспышку коронавируса.

Также инфекционист назвал причины роста заболеваемости COVID-19 в Украине.