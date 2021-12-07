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В Украине менее 9 тысяч заражений COVID и более 467 смертей за сутки, - Минздрав

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки выявили менее 9 тысяч случаев коронавируса, но 467 смертей. Больше всего новых заражений в Киеве, Полтавской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки заболели 8655 человек, госпитализировали 1349 человек; летальных исходов - 467; выздоровели - 22 878 человек.

Протестировали за сутки методом ПЦР - 30 560 человек, методом ИФА - 6804, экспресс-тестами - 33 570.

Больше всего заражений за сутки в Киеве (1270), Полтавской (716) и Донецкой (689) областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 510 610 человек; выздоровели - 3 082 619 человек; летальных случаев - 88 986.

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