В Украине менее 9 тысяч заражений COVID и более 467 смертей за сутки, - Минздрав

В Украине за минувшие сутки выявили менее 9 тысяч случаев коронавируса, но 467 смертей. Больше всего новых заражений в Киеве, Полтавской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Минздрава .

За сутки заболели 8655 человек, госпитализировали 1349 человек; летальных исходов - 467; выздоровели - 22 878 человек.

Протестировали за сутки методом ПЦР - 30 560 человек, методом ИФА - 6804, экспресс-тестами - 33 570.

Больше всего заражений за сутки в Киеве (1270), Полтавской (716) и Донецкой (689) областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 510 610 человек; выздоровели - 3 082 619 человек; летальных случаев - 88 986.