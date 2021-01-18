В Украине с мая вдвое возросло число больниц для госпитализации с COVID

Фото: больница (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Украине с мая вдвое возросло число больниц для госпитализации пациентов с COVID-19. По состоянию на сейчас их более 500.

Об этом сообщает правительственный портал.

"Количество больниц, входящих в перечень определенных для госпитализации, в декабре 2020 года выросло. В мае таких больниц было 240. В сентябре - 343, в ноябре - 458. В настоящее время договор с НСЗУ на стационарное лечение пациентов с COVID-19 имеют 507 медицинских учреждений", - указано в сообщении.

Отмечается, что в декабре создали около 300 новых медицинских команд. А в целом в этом месяце пациентам оказывали на стационаре медицинскую помощь более 3000 команд, из которых 320 - неанестезиологические. Средняя нагрузка на одну медицинскую команду составила 23 пациента.

Самая большая нагрузка был зафиксирована на Дунайскую областную больницу в Одесской области - 111 пациентов на команду.

"Киевская городская клиническая больница № 5 - 106 пациентов на 1 команду, Криворожская инфекционная больница № 1 - 106 и Одесская инфекционная больница - 96 пациентов на команду", - отметили в Нацслужбе здоровья.

Напомним, пациент с подозрением или подтвержденным COVID-19 может получить бесплатно ряд медицинских услуг. Они предусмотрены Программой медицинских гарантий в 2021 году.

Как писало РБК-Украина, по состоянию за сейчас за лечение госпитализированных пациентов с COVID-19 НСЗУ выплатила 11,4 млрд гривен. В среднем на одного пациента выходит по 45 тысяч гривен.