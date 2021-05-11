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В Украине лишь в двух областях превышены показатели по выявлению COVID

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу. Так, лишь в двух областях превышен коэффициент выявления новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Этот показатель превышен лишь в Николаевской (21,4%) и Черкасской (20,4%) областях при норме не более 20%. В остальных регионах показатели в норме.

Также в Украине в семи регионах превышен эпидемический порог заболеваний гриппом и ОРВИ: в Волынской (130,3%), Донецкой (141,7%), Житомирской (101,1%), Кировоградской (104,9%), Луганской (126%), Тернопольской (114,1%) и Черкасской (129%) областях. Нормой является не более 100%. При этом в Винницкой области этот показатель уже соответствует "зеленой" зоне.

Отметим, по состоянию на 11 мая в Украине нет ни одного региона в "красной" зоне. Восемь областей находятся в "оранжевой" зоне - Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Тернопольская и Черкасская. Остальные - в "желтой" зоне.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина сообщил, что правительство продлит адаптивный карантин до августа.

Также сообщалось, что в Минздраве прогнозируют четвертую волну COVID в Украине.

Отметим, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 2817 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений подтвердили в Днепропетровской области.

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