В Украине за лето выявили пять случаев заражения лихорадкой Западного Нила

"В течение лета 2021 на территории Украины зарегистрировано пять случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Три из них - в Бучанском и Фастовском районах Киевской области (женщины 33, 56 и 90 лет), один - на территории Запорожской области (девочка 12 лет). Также в Киевской области зарегистрировано завезен случай лихорадки Западного Нила из города Дуала, Республики Камерун (мужчина 25 лет) ", - говорится в сообщении.

По данным ЦОЗ, источником местных заражений могут быть дикие перелетные птицы, обитающие в воде или вокруг нее. Также вирус, вызывающий лихорадку Западного Нила передается через укусы комаров и клещей.

К природным очагам лихорадки Западного Нила в Украине принадлежат территории Северо-Западного Причерноморья (АР Крым, Одесская, Николаевская, Херсонская области), а также восточные и западные области.