Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Украине коррупция отравила все сферы общественной жизни, - Парубий

НовостиПолитика    11.06.2018 - 14:03
Фото: выступление Парубия (rada.gov.ua)
Фото: выступление Парубия (rada.gov.ua)

По словам спикера ВР, важнейшей реформой для Украины является антикоррупционная

В Украине коррупция отравила все сферы общественной жизни. Об этом заявил глава Верховной рады Украины Андрей Парубий во время выступления в Международной Дипломатической академии с докладом на тему "Украина, внешние и внутренние вызовы", передает пресс-служба ВР.

Парубий подчеркнул, что важнейшей реформой для Украины является антикоррупционная.

"К сожалению, у нас, как у постсоветского государства, коррупция как рак, отравила все сферы общественной жизни. К сожалению, очень многие представители старой элиты еще заражены этой болезнью. И для нас очень важным и принципиальным является сделать эффективные и действенные механизмы для борьбы с коррупцией", - подчеркнул глава парламента.

Так, он сообщил, что только за последний год из 138 представлений, которые предоставили антикоррупционные органы, 50 представлений остались в судах и не имеют никакого продолжения и перспективы.

"Для нас было крайне важным завершение антикоррупционной реформы и создание антикоррупционного специализированного суда, который был бы последним звеном в этой антикоррупционной структуре, которую мы создали", - сказал председатель ВР.

По мнению Парубия, Украина, став в направлении реформ и евроинтеграции, твердо и решительно идет по этому курсу.

"Наша цель - это восстановить суверенитет и территориальную целостность нашей страны. Это - евроинтеграция и вступление нашей страны в ЕС... Для Украины евроинтеграция в ЕС - это равно независимость... Мы и в дальнейшем надеемся на поддержку Франции, на партнерство вашей страны. И я уверен, что совместными усилиями мы добьемся и безопасности, и благосостояния для наших граждан, и мирного неба над нашими головами", - подытожил спикер Рады.

Напомним, Парубий заявил, что президент России Владимир Путин бросил вызов глобальной системе безопасности.

Парубий находится с рабочим визитом во Франции Парубий инициирует создание Регионального центра противодействия гибридным угрозам
Теги публикации: Андрей Парубий, коррупция, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Пыталась сделать селфи: в днепровском кафе скончалась посетительница (фото)
В Грузии из выброшенных на свалку яиц родились сотни цыплят (видео)
В Черкасской области местные депутаты накинулись с кулаками на женщину за замечание (видео)
Победительница "Холостяка" вышла замуж: подробности бракосочетания
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь