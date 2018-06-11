В Украине коррупция отравила все сферы общественной жизни, - Парубий

По словам спикера ВР, важнейшей реформой для Украины является антикоррупционная

В Украине коррупция отравила все сферы общественной жизни. Об этом заявил глава Верховной рады Украины Андрей Парубий во время выступления в Международной Дипломатической академии с докладом на тему "Украина, внешние и внутренние вызовы", передает пресс-служба ВР.

Парубий подчеркнул, что важнейшей реформой для Украины является антикоррупционная.

"К сожалению, у нас, как у постсоветского государства, коррупция как рак, отравила все сферы общественной жизни. К сожалению, очень многие представители старой элиты еще заражены этой болезнью. И для нас очень важным и принципиальным является сделать эффективные и действенные механизмы для борьбы с коррупцией", - подчеркнул глава парламента.

Так, он сообщил, что только за последний год из 138 представлений, которые предоставили антикоррупционные органы, 50 представлений остались в судах и не имеют никакого продолжения и перспективы.

"Для нас было крайне важным завершение антикоррупционной реформы и создание антикоррупционного специализированного суда, который был бы последним звеном в этой антикоррупционной структуре, которую мы создали", - сказал председатель ВР.

По мнению Парубия, Украина, став в направлении реформ и евроинтеграции, твердо и решительно идет по этому курсу.

"Наша цель - это восстановить суверенитет и территориальную целостность нашей страны. Это - евроинтеграция и вступление нашей страны в ЕС... Для Украины евроинтеграция в ЕС - это равно независимость... Мы и в дальнейшем надеемся на поддержку Франции, на партнерство вашей страны. И я уверен, что совместными усилиями мы добьемся и безопасности, и благосостояния для наших граждан, и мирного неба над нашими головами", - подытожил спикер Рады.

Напомним, Парубий заявил, что президент России Владимир Путин бросил вызов глобальной системе безопасности.