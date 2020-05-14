В Украине коронавирусом заразилось почти 17 тыс. человек: список областей

На амбулаторном лечении находится более 11 тыс. пациентов
В Украине от начала пандемии коронавируса зарегистрировано 16 847 случаев коронавирусной инфекции, из них 422 в течение последних суток. Какая ситуация в Киеве и областях, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 654 (355 выздоровели);
- Волынская обл. - 535 (140 выздоровели);
- Днепропетровская обл. - 781 (82 выздоровели);
- Донецкая обл. - 117 (34 выздоровели);
- Житомирская обл. - 533 (81 выздоровел);
- Закарпатская обл. - 791 (120 выздоровели);
- Запорожская обл. - 347 (149 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. - 1166 (423 выздоровели);
- г. Киев - 2012 (189 выздоровели);
- Киевская обл. - 1067 (186 выздоровели);
- Кировоградская обл. - 432 (288 выздоровели);
- Луганская обл. - 42 (15 выздоровели);
- Львовская обл. - 904 (169 выздоровели);
- Николаевская обл. - 228 (68 выздоровели);
- Одесская обл. - 693 (40 выздоровели);
- Полтавская обл. - 257 (155 выздоровели);
- Ровенская обл. - 1062 (254 выздоровели);
- Сумская обл. - 158 (82 выздоровели);
- Тернопольская обл. - 1033 (432 выздоровели);
- Харьковская обл. - 713 (87 выздоровели);
- Херсонская обл. - 165 (96 выздоровели);
- Хмельницкая обл. - 209 (54 выздоровели);
- Черкасская обл. - 348 (161 выздоровел);
- Черновицкая обл. - 2516 (464 выздоровели);
- Черниговская обл. - 84 (19 выздоровели).
Как сообщается, на амбулаторном лечении находится 11 527 пациентов, из них 961 ребенок и 2684 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5320 человек, из них 211 детей и 594 медика. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 222 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.
Напомним, в Украине за сутки зафиксировали 17 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом COVID-19.
Также в Украине выросло количество зараженных коронавирусом на 20 зараженных, по сравнению с предыдущими данными.