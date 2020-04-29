В Украине коронавирусом заразились почти 2 тыс. медиков: данные по областям

В Черновицкой области зарегистрировано больше всего случаев заражения коронавирусом среди медицинского персонала, меньше всего - в Черниговской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 29 апреля коронавирус подтвердили у 1 976 медиков, из них 133 человека заразились за сутки.

"Больше всего инфицированных медицинских работников в Черновицкой области: 264 человека. Однако в соотношении к общему количеству больных в области лидирует Кировоградская (36%), Винницкая (33%) и Волынская с Полтавской (по 28%) области", - сообщили в Минздраве

В целом география распространения вируса в регионах Украины среди медиков выглядит так:

Фото: географическая статистика заболевания COVID-19 среди медиков (nszu.gov.ru)

В Минздраве также назвали четыре возможные причины высокой заболеваемости среди медиков:

отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения; нарушение определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов; недостаточное обеспечение персонала необходимыми средствами индивидуальной защиты (СИЗ); неправильное пользование СИЗ, их хранения и утилизации.

Ранее в Минздраве сообщили, что более 20% от общего количества больных коронавирусом Украине являются врачами. Напомним, по состоянию на утро в Украине было зафиксировано 9 866 случаев COVID-19.

Также РБК-Украина сообщало, что Министерство здравоохранения попало в скандал из-за закупки защитных костюмов для украинских медиков. Возможные злоупотребления при закупке костюмов будут расследовать правоохранители.