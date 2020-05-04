В Украине коронавирусом заболели еще двое военных

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за прошлые сутки подтвердили два новых заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в Командовании медицинских войск ВСУ в Facebook.

Сообщается, что один заболевший военный был госпитализирован в военно-медицинском клиническом центре Центрального региона, еще один - находится на самоизоляции. Состояние больных удовлетворительное, при это у пациентов отсутствуют симптомы болезни.

"На 07:00 4 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезни COVID-19 вызванную коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 48 человек. Также за период пандемии выздоровели 33 человека и 2 летальных случая", - сообщили в ВСУ.

Кроме этого на изоляции находится 311 человек. У 107 из них изоляция завершается в ближайшие три дня.

Отметим, за прошлые сутки в Украине зафиксировали уменьшение количества новых случаев коронавируса. Всего за 3 мая выявили 418 новых заболеваний, что на 84 случая меньше, чем 2 мая. Общее количество инфицированных выросло до 12 331.

Также сообщалось, что за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом. Всего в Украине зафиксировано 303 летальных случая среди пациентов с COVID-19.