В Украине коронавирусом заболели более 330 медиков

В Украине с начала эпидемии коронавирусом заразились 334 работника медицинских учреждений. Об этом в эфире "Подробности недели" на телеканале Интер заявил Министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, на данный момент правительство ежедневно занимается вопрос обеспечения медработников средствами индивидуальной защиты.

"Действительно, у нас из 2 203 заболеваний на сегодня - 334 медицинских работника. Мы каждый день занимаемся тем, чтобы максимально обеспечивать средствами индивидуальной защиты. Каждый день прилетают самолеты с десятками, сотнями тысяч как респираторов, так и костюмами биозащиты, очками - все это сразу поставляется в больницы", - сообщил Степанов.

Ранее РБК-Украина писало, что в Закарпатской области от коронавируса COVID-19 скончался медработник. Умерший проживал в поселке Большой Бычков Раховского района. Всего в области летальный случай стал четвертым.

Также сообщалось, что в Кировоградской области коронавирусом заболели сразу 20 медицинских работников. Как отметили в областной государственной администрации, инфицированные медики не работают в одной больнице, а часть из них могли заразиться во внерабочее время.