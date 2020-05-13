В Украине от коронавируса выздоровело рекордное количество пациентов

В Украине за минувшие сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество граждан. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он сообщил, за последние 24 часа в Украине выздоровели 343 пациента, накануне это число составляло 85.

"У нас сегодня рекордное количество пациентов, которые выздоровели - 343", - заявил Степанов.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 12 мая, зарегистрировали еще 14 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом COVID-19. Таким образом, общее число жертв коронавируса в Украине выросло до 439.

Кроме того, за минувшие сутки коронавирусом в Украине заразились 402 человека. Общее количество инфицированных достигло 16 425 человек. По сравнению с предыдущим днем количество новых случаев возросло на 30.

Вместе с тем, ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине стартовал первый этап карантинных послаблений. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, вспышки вируса в отдельных регионах происходит из-за того, что украинцы теряют бдительность и пренебрегают карантинными ограничениями.