В Украине коронавируса нет, - Минздрав

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на 16 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 69 261 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1 669 - летальные. Впрочем, в Украине коронавируса нет.

Напомним, работников китайской компании, которая строит объездную автодорогу в Житомире, отправят на двухнедельный карантин после возвращения из Китая.

Ранее сообщалось, что в Одессу прибыл контейнеровоз CMA CGM Ural (флаг Мальта), экипаж которого болел.

Напомним, карантин на круизном лайнере Diamond Princess планируют завершить 19 февраля.

РБК-Украина писало, что в Китае разработали эффективный способ лечения пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCov.

Ранее сообщалось, что чаще всего инфицирование коронавирусом происходит воздушно-капельным путем. Также в Гонконге после выявления сразу нескольких больных в одном жилом комплексе, выдвинули новую версию распространения коронавируса - по канализационным трубам.