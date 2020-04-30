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В Украине коронавирус подтвержден у более 2 тысяч медиков и 700 детей

Новости » Коронавирус     30.04.2020 - 10:20
В Украине коронавирус подтвержден у более 2 тысяч медиков и 700 детей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За прошлые сутки подтвердили заболевание у 87 медработников и 45 детей

В Украине коронавирусом заболели 2063 медицинских работника и 717 ребенка. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения в Facebook.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, за прошедшие сутки подтвердили 87 новых заболеваний среди медработников и 45 - среди детей.

"На амбулаторном лечении 7192 пациентов, из них 577 детей и 1713 медработники. Всего нуждались в госпитализации 3214 человек, из них 140 детей и 350 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 138 человек, в том числе один ребенок и 10 медиков", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 268 медиков уже выздоровели.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине вылечились от коронавируса почти в пять раз больше людей, чем умерли. Всего в стране выздоровели 1238 пациентов, тогда как умерли - 261.

Отметим, по последним данным Министерства здравоохранения, в Украине зафиксировано 10 406 случаев заболевания коронавирусом. При этом за сутки зафиксировали рост новых случаев коронавируса - 540, днем ранее было 456 новых заболеваний.

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