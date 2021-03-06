В Украине в конце марта запустят интерактивный портал Госгеокадастра

Министр подчеркнул, что 60% персонала Госгеокадастра были уволены, поскольку в таком количестве чиновников ведомство не нуждается.

"В конце марта мы представим Украине геопортал открытых данных, где каждый сможет посмотреть, где чья земля, кто платит налоги, кому она принадлежит", - сказал Лещенко.

По его словам, в режиме реального времени страна сможет мониторить, "где выращивается продукция, где земля в аренде, а где в теневой обработке".

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Министерство аграрной политики снова появится в украинском правительстве в начале следующего года.

По его словам, правительству нужна эффективная государственная политика в сфере АПК и защита украинских производителей.

Напомним, ранее на заседании парламентской фракции "Слуга народа" обсуждали назначение Лещенко министром аграрной политики.

Летом Шмыгаль заявлял, что отдельное министерство агарной политики создадут не раньше сентября. При этом, по его словам, само решение о создании давно принято.

Свежий выпуск ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" выходит под названием "Как обворовывают Украину". В студии 5 марта Сергей Марченко, Виталий Кличко, Даниил Гетманцев и другие чиновники и эксперты дают ответы на вопросы: сколько недополучает бюджет Украины из-за коррупции в госструктурах, нужно ли в Украине разрешить двойное гражданство, и - самое главное: насколько реально победить коррупцию в Украине?

"Свобода слова Савика Шустера" от 5 марта 2021 года

Напомним, что в предыдущем выпуске Савик Шустер рассказал о суде против Игоря Коломойского.



Также Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала дело активиста Сергея Стерненко и приговор суда.



Кроме того, Венедиктова рассказала, что тормозило расследование по делам "ПриватБанка".



Также в прошлом выпуске прямо в эфире вспыхнула ссора между Антоном Геращенко и Романом Синициным относительно уличных беспорядков.



Ну и еще предлагаем вам посмотреть, как в Украине подделывают справки про отрицательные результаты тестирования на COVID-19.