В Украине до конца недели увеличат количество вакцинаций до 11,3 тысяч

В Украине до конца недели планирует увеличить количество вакцинаций против коронавируса до 11 300. Это планируют сделать за счет мобильных бригад.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время селекторного совещания, передает Офис президента .

В то же время главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак отметил, что в настоящее время уже вакцинировано 208 военнослужащих, 178 из них - военные медики.

"С помощью мобильных бригад до конца текущей недели можно увеличить количество прививок до 11 300", - заявил Ляшко.

Напомним, массовая вакцинация в Украине началась на прошлой неделе, 24 февраля. Сейчас в Украине есть 500 тысяч доз вакцины Covishield Oxford-AstraZeneca, очередная партия ожидается в начале марта.

Как ранее писало РБК-Украина, за выходные в стране от COVID привили 90 человек. Всего вакцинацию прошли более 3 тысяч человек.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца года все желающие украинцы смогут пройти вакцинацию от COVID-19. Правительство продолжает работу над получением новых доз вакцины. Сейчас уже заключены контракты о поставке 30 млн доз.