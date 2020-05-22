В Украине количество зараженных коронавирусом превысило 20 тысяч

За минувшие сутки заболели 442 украинца
Количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Украине превысило 20 тысяч. За минувшие сутки инфекцию обнаружили у 442 человек.
Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.
По состоянию на 9 утра 22 мая, общее количество больных COVID-19 в Украине составляет 20 148 человек.
За сутки заболели 442 человека. Из них 29 детей и 74 медработника. Госпитализированы 127 человек, также зафиксировано 9 летальных случаев. При этом выздоровели 358 человек.
"За все время пандемии заболели 20 148 человек. Из них 1 434 ребенка, а также 3 907 медработников. При этом в целом выздоровели 6585 человек, а летальных случаев - 588", - сообщил Степанов.
В разрезе регионов за сутки всего в случаев было зарегистрировано во Львовской - 65, Черновицкой - 63 и Киеве - 47.
В целом география распространения коронавируса в Украине выглядит так:
Всего в Украине исследовано более 267 тыс. образцов методом ПЦР. За последние сутки было сделано 8923 таких исследования.
Напомним, сегодня Украина переходит к адаптивной модели карантина. В большинстве областей ограничения будут ослаблены. В то же время, несколько регионов, в частности, Киевская и Ровенская область, карантин смягчать пока не планируют.
Что уже работает в рамках второго этапа ослабления карантина - в материале РБК-Украина.
Автор: Роман Калиниченко