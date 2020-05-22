В Украине количество зараженных коронавирусом превысило 20 тысяч

Фото: врачи в одном из украинских медучреждений (РБК-Украина)

За минувшие сутки заболели 442 украинца

Количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Украине превысило 20 тысяч. За минувшие сутки инфекцию обнаружили у 442 человек.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По состоянию на 9 утра 22 мая, общее количество больных COVID-19 в Украине составляет 20 148 человек.

За сутки заболели 442 человека. Из них 29 детей и 74 медработника. Госпитализированы 127 человек, также зафиксировано 9 летальных случаев. При этом выздоровели 358 человек.

"За все время пандемии заболели 20 148 человек. Из них 1 434 ребенка, а также 3 907 медработников. При этом в целом выздоровели 6585 человек, а летальных случаев - 588", - сообщил Степанов.

В разрезе регионов за сутки всего в случаев было зарегистрировано во Львовской - 65, Черновицкой - 63 и Киеве - 47.

В целом география распространения коронавируса в Украине выглядит так:

Винницкая обл. - 824 (441 выздоровел);

Волынская обл. - 740 (177 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 859 (176 выздоровели);

Донецкая обл. - 141 (57 выздоровели);

Житомирская обл. - 607 (273 выздоровели);

Закарпатская обл. - 1003 (255 выздоровели);

Запорожская обл. - 401 (221 выздоровел);

Ивано-Франковская обл. - 1268 (596 выздоровели);

Киев - 2522 (338 выздоровели);

Киевская обл. - 1344 (262 выздоровели);

Кировоградская обл. - 460 (344 выздоровели);

Луганская обл. - 43 (33 выздоровели);

Львовская обл. - 1240 (250 выздоровели);

Николаевская обл. - 277 (109 выздоровели);

Одесская обл. - 814 (106 выздоровели);

Полтавская обл. - 266 (218 выздоровели);

Ровенская обл. - 1323 (453 выздоровели);

Сумская обл. - 166 (106 выздоровели);

Тернопольская обл. - 1105 (720 выздоровели);

Харьковская обл. - 866 (208 выздоровели);

Херсонская обл. - 173 (133 выздоровели);

Хмельницкая обл. - 299 (89 выздоровели);

Черкасская обл. - 383 (227 выздоровели);

Черновицкая обл. - 2905 (752 выздоровели);

Черниговская обл. - 119 (41 выздоровел).

Всего в Украине исследовано более 267 тыс. образцов методом ПЦР. За последние сутки было сделано 8923 таких исследования.

Напомним, сегодня Украина переходит к адаптивной модели карантина. В большинстве областей ограничения будут ослаблены. В то же время, несколько регионов, в частности, Киевская и Ровенская область, карантин смягчать пока не планируют.

Что уже работает в рамках второго этапа ослабления карантина - в материале РБК-Украина.

Автор: Роман Калиниченко