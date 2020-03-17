В Украине количество зараженных коронавирусом увеличилось вдвое

Количество подтвержденных случаев увеличилось до 14
В Украине количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 14. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.
По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и. Киев (2).
Из обнаруженных сегодня:
"Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц", - говориться в сообщении.
Напомним, в Черновицкой областной больнице умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на коронавирус. Женщина умерла вследствие тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции. Накануне у женщины взяли анализы на наличие COVID-19.
Кроме того, президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине было обработано 79 подозрений на коронавирусную инфекцию.