В Украине количество случаев коронавируса перевалило за тысячу

Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине превысило 1 тысячу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья за последние сутки подтвердила 130 случаев заболевания COVID-19. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса достигло 1072.

Напомним, ранее сообщалось, что за границей на лечении от коронавируса находятся более полторы сотни граждан Украины. Больные коронавирусом украинцы находятся в Италии, Греции, Польши, Германии, Доминиканской республике, Австрии, Великобритании, Испании, Нигерии, Нидерландах, Объединенных Арабских Эмиратах, Португалии, России, Сейшельских островах, Сербии, Соединенных Штатах Америки, Таиланде, Швейцарии и Швеции.

Также РБК-Украина писало, что в Запорожье коронавирус обнаружили у 13-летнего ребенка. Этот случай стал тринадцатым лабораторно подтвержденным в городе.

Кроме того, сегодня в Днепропетровской области лабораторно подтвердили еще два случая заражения коронавирусом. В области официально зафиксировано уже 14 случаев заболевания.