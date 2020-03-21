В Украине количество случаев коронавируса выросло до 47

Количество официально подтвержденных случаев коронавируса в Украине выросло до 47. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья в Facebook.

По данным ЦОЗ, сегодня было подтверждено 6 новых случаев в Киеве.

Так, 47 случаев коронавируса лабораторно подтвердили в Черновицкой, Житомирской, Киевской, Донецкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Днепропетровской областях и в Киеве. Всего зафиксированы 3 летальных случая от коронавируса в Украине.

"В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала свыше 790 образцов. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц", - добавили в ЦОЗ.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сегодня в столице было подтверждено 7 новых случаев коронавируса. Заражение обнаружили у 2 женщин и 5 мужчин.

Также РБК-Украина писало, что в Донецкой области сегодня ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса. До этого ЧС была объявлена в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Харьковской и Львовской областях.