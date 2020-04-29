В Украине количество летальных случаев от коронавируса достигло 250

За прошедшие сутки, 28 апреля, в Украине зафиксировали 11 смертей от коронавируса COVID-19. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения'я Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом, общее количество летальных случаев возросло до 250.

"За минувшие сутки заболело 456 человек. Из них 33 ребенка и 133 медицинских работника. Госпитализированы 113 человек. 11 летальных случаев", - заявил Степанов.

Напомним, ранее в Минздраве обнародовали статистику смертности от коронавируса. Так, подавляющее большинство умерших в Украине имели сопутствующие болезни. При этом большинство летальных случаев произошли у людей старше 65 лет.

По состоянию на вчера, в Украине было 239 летальных случаев от COVID-19. За 27 апреля зафиксировали увеличение динамики смертности - умерли 18 человек.

Также сообщалось, что в Херсонской области закрывают город Каховка на карантин из-за вспышки коронавируса. В городе выявлено 22 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Кроме этого РБК-Украина писало, что на следующей неделе Кабинет министров даст роз'разъяснение о том, как будут действовать первые этапы выхода с карантина. При этом премьер'ер-министр Денис Шмигаль отметил, что Украина движется к пику заболеваемости.