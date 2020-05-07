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В Украине число больных COVID-19 растет второй день: карта

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Количество случаев заражения в Черновицкой области перевалило за 2 тысячи

В Украине зарегистрировано 13 691 случай заражения COVID-19, за сутки прирост новых больных составил 4%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

За прошедшие сутки заразились 507 украинцев. 6 мая сообщалось о 487 новых заболевших, а 5 мая был зафиксирован самый низкий уровень заболеваний COVID - за сутки инфекцию обнаружили у 366 человек.

Стоит отметить, что рост больных происходит не по всей Украине. В большинстве областей за сутки количество новых случаев не превышает 10 человек.

В целом география распространения коронавируса в регионах выглядит так:

  • Черновицкая область - 2048 (258 выздоровели);
  • Киев - 1675 (110 выздоровели);
  • Ивано-Франковская область - 1055 (126 выздоровели);
  • Тернопольская область - 951 (211 выздоровели);
  • Киевская область - 916 (103 выздоровели);
  • Ровенская область - 817 (120 выздоровели);
  • Днепропетровская область - 624 (73 выздоровели);
  • Закарпатская область - 600 (86 выздоровели);
  • Львовская область - 595 (128 выздоровели);
  • Одесская область - 568 (23 выздоровели);
  • Винницкая область - 485 (251 выздоровел);
  • Житомирская область - 468 (43 выздоровели);
  • Харьковская область - 448 (49 выздоровели);
  • Кировоградская область - 403 (189 выздоровели);
  • Волынская область - 393 (109 выздоровели);
  • Черкасская область - 324 (101 выздоровел);
  • Запорожская область - 300 (104 выздоровели);
  • Полтавская область - 236 (81 выздоровел);
  • Николаевская область - 171 (35 выздоровели);
  • Херсонская область - 146 (62 выздоровели);
  • Хмельницкая область - 138 (35 выздоровели);
  • Сумская область - 131 (63 выздоровели);
  • Донецкая область - 89 (16 выздоровели);
  • Черниговская область - 68 (9 выздоровели);
  • Луганская область - 42 (11 выздоровели).

Напомним, за сутки в Украине было зарегистрировано 13 новых случаев смерти от коронавируса. Вместе с тем, почти 300 человек выздоровели и были выписаны из больниц.

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