В Украине число больных COVID-19 растет второй день: карта

Количество случаев заражения в Черновицкой области перевалило за 2 тысячи
В Украине зарегистрировано 13 691 случай заражения COVID-19, за сутки прирост новых больных составил 4%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.
За прошедшие сутки заразились 507 украинцев. 6 мая сообщалось о 487 новых заболевших, а 5 мая был зафиксирован самый низкий уровень заболеваний COVID - за сутки инфекцию обнаружили у 366 человек.
Стоит отметить, что рост больных происходит не по всей Украине. В большинстве областей за сутки количество новых случаев не превышает 10 человек.
В целом география распространения коронавируса в регионах выглядит так:
- Черновицкая область - 2048 (258 выздоровели);
- Киев - 1675 (110 выздоровели);
- Ивано-Франковская область - 1055 (126 выздоровели);
- Тернопольская область - 951 (211 выздоровели);
- Киевская область - 916 (103 выздоровели);
- Ровенская область - 817 (120 выздоровели);
- Днепропетровская область - 624 (73 выздоровели);
- Закарпатская область - 600 (86 выздоровели);
- Львовская область - 595 (128 выздоровели);
- Одесская область - 568 (23 выздоровели);
- Винницкая область - 485 (251 выздоровел);
- Житомирская область - 468 (43 выздоровели);
- Харьковская область - 448 (49 выздоровели);
- Кировоградская область - 403 (189 выздоровели);
- Волынская область - 393 (109 выздоровели);
- Черкасская область - 324 (101 выздоровел);
- Запорожская область - 300 (104 выздоровели);
- Полтавская область - 236 (81 выздоровел);
- Николаевская область - 171 (35 выздоровели);
- Херсонская область - 146 (62 выздоровели);
- Хмельницкая область - 138 (35 выздоровели);
- Сумская область - 131 (63 выздоровели);
- Донецкая область - 89 (16 выздоровели);
- Черниговская область - 68 (9 выздоровели);
- Луганская область - 42 (11 выздоровели).
Напомним, за сутки в Украине было зарегистрировано 13 новых случаев смерти от коронавируса. Вместе с тем, почти 300 человек выздоровели и были выписаны из больниц.