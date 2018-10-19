В Украине каждую неделю более 100 человек умирает от рака молочной железы, - Минздрав

Иллюстративное фото (facebook.com.medicalplazaua)

20 октября - Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы

Каждую неделю около 110 украинцев умирает от рака молочной железы. Всего в прошлом году из-за рака груди умерли 5 823 человека (5 774 женщины и 49 мужчин), передает РБК-Украина со ссылкой на информацию Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Как отмечается, рак молочной железы - самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин. Ежегодно более полумиллиона женщин во всем мире умирает в связи с этой болезнью. Однако, болеют раком груди не только женщины, но и мужчины.



"По данным Национального канцер-реестра, в прошлом году диагноз "рак молочной железы" услышали 14 170 украинцев, в частности, 14 057 женщин и 113 мужчин. Умерли в прошлом году из-за рака груди 5 823 человека (5 774 женщины и 49 мужчин). Это означает, что каждую неделю около 110 украинцев умирает от рака молочной железы", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что самые высокие показатели заболеваемости раком молочной железы среди украинок в возрасте свыше 60 лет, хотя уже с 30 лет существенно учащаются случаи заболевания.

"Каждой четвертой женщине рак груди диагностируют уже на III–IV стадии, когда эффективность лечения значительно снижается", - добавили в ведомстве.





В Минздраве сообщают, что рак излечим при условии его выявления на I стадии - у 95% женщин, II стадии - у 80%, на III стадии - у 50% женщин.

Напомним, 13 октября прошел всемирный День без бюстгальтеров, целью которого является привлечь внимание женщин к проблеме рака молочной железы. В этом году пользовательницы Instagram в сообществе No Bra Club устроили флешмоб. Акция была призвана обратить внимание на тот факт, что женские груди могут быть красивыми и без бюстгалтера.