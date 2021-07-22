В Украине изменили порядок закупки лекарств и вакцин от COVID-19

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон "О публичных закупках" относительно исключения возможности закупок без использования электронной системы. Верховная рада приняла закон 1 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на пресс-службу президента.
Согласно документу, на период карантина из-за коронавируса действие закона "О публичных закупках" не распространяется на случаи, если предметом закупки является:
По перечень таких лекарственных средств и порядок их закупки утверждает Кабмин.
Вместе с тем, остальные закупки теперь будут осуществляться в порядке, установленном законом "О публичных закупках" для упрощенных закупок.
Согласно закону, по результатам закупки заказчик должен опубликовать отчеты о заключении договора о закупке и выполнения, а также договор о закупке со всеми приложениями к нему.