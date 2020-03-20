В Украине изготовили первую партию экспресс-тестов на коронавирус

Украинские ученые изготовили первую партию экспресс-тестов на коронавирус. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Украина получила первую партию тестов отечественного производства.

"Мы получили первую партию экспресс-тестов, изготовленную Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины. Я благодарю наших ученых, наших специалистов за то, что в короткие сроки смогли это сделать", - отметил президент.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве врачи смогут диагностировать коронавирус на дому. В частности, быстрыми тестами для диагностики на дому обеспечили семейных врачей и службу неотложной помощи.

В общей сложности, на сегодня в Киеве протестировали около 300 человек на коронавирус. При этом точное количество зараженных жителей города неизвестно, поскольку они могут не болеть, но переносить вирус. На 20 марта в Украине подтвердили 26 случаев коронавируса, из них 3 в Киеве. КГГА уже приняла решение о введении режима чрезвычайной ситуации в столице, однако решение проходит юридические процедуры.