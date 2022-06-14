UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украине не хватает складов для хранения зерновых: в ЕС предложили выход

Фото: зерно (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Страны ЕС могут предоставить Украине временные хранилища для хранения зерновых, заготовленных на экспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Министерства аграрной политики по результатам выступления замминистра Маркияна Дмитрасевича на заседании совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства.

"При нынешних низких темпах экспорта Украина может получить дефицит хранилищ для урожая на уровне 10-15 млн тонн. До войны общая емкость хранения составляла 75 млн тонн зерна", - рассказал он.

По словам замминистра, на сегодняшний день хранилищ осталось только на 60 млн тонн - остальные потеряны в результате разрушений и временной оккупации.

"Поэтому у нас есть настоятельная потребность в обустройстве временных зерновых хранилищ - модульных конструкций и полиэтиленовых пакетов", - объяснил сложившуюся ситуацию Дмитрасевич.

Как сообщалось ранее, с начала вторжения в Украину, Россия блокирует порты и не позволяет вывоз зерна. Если Украине не удастся разблокировать экспорт зерна в ближайшее время, то мощностей для хранения нового урожая может не хватить. Часть продукции может быть утрачена.

Отсутствие экспорта украинского зерна создает угрозу мирового продовольственного кризиса. По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, в настоящее время Украина не может вывезти около 90 млн тонн аграрной продукции.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Минагрополитики рассматривает возможность организации мобильных хранилищ, что позволит Украине увеличить объемы для хранения на 10-15 млн тонн.

Напомним, Украина в этом году из-за войны потеряет четверть уборочных площадей зерновых. Урожай сократится примерно на треть - до 55 млн тонн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News