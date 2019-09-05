В Украине хотят запретить бездумное использование антибиотиков в животноводстве

В среду 4 сентября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" состоялась пресс-конференция " Обсуждение петиции о запрете антибиотиков в сельском хозяйстве, инициированная брендом Эпикур".

По словам управляющего акционера компании EPIKUR Алексея Коваленко, скрытая опасность от бесконтрольного применения антибиотиков в сельском хозяйстве гораздо ближе чем все привыкли думать.

По данным Всемирной организации здравоохранения объём используемых в ветеринарии антибиотиков для продуктивных животных, птицы и аквакультуры на сегодняшний день более чем в 2 раза превышает объём лекарственных средств, применяемых в медицине.

Такое бесконтрольное использование антибиотиков привело к появлению бактерий, устойчивых к антибактериальным препаратам и передачи таких генов-переносчиков человеку.

К примеру, выращивание курицы с антибиотиками упрощает жизнь производителя: птица растет быстрее, больше весит и реже болеет. Это заметно удешевляет производство, а цена для потребителя снижается.

Но когда курица ест корм с содержанием антибиотиков, в ее организме формируются устойчивые к антибиотикам бактерии. Вместе с курятиной, как и с любым другим мясом, выращенным с использованием антибиотиков, они попадают в человеческий организм.

Из-за этих бактерий снижается иммунитет, нарушается обмен веществ, появляется аллергия, отеки, дерматит, дисбактериоз и другие заболевания. Но самое главное – развивается устойчивость к антибиотикам, когда они просто-напросто перестают действовать.

К сожалению, это угрозу усиленно пытаются скрыть фармацевтическое лобби и многие производители. Но несмотря на активное сопротивление заинтересованных сторон рынка, еще в 2006 году Евросоюз вынес запрет на их использование в животноводстве для профилактики и стимуляции роста.

«Осознавая это глобальную угрозу и имея желание что-то изменить, с момента основания бренда Эпикур и нескольких лет экспериментов и проб, чтобы вырастить курицу без применения антибиотиков – мы шли к этому моменту. Мы доказали, производство без антибиотиков возможно!» - подчеркнул Алексей Коваленко.

Именно поэтому он стал инициатором петиции о запретите использования антибиотиков в птицеводстве, животноводстве, рыбоводстве, растениеводстве и молочной промышленности Украины.

«Мы показали обществу, что такая проблема есть, и не только в Украине, она давно в фокусе повестки дня всего мирового сообщества И Украине следует присоединиться к части цивилизованного мира и на своей территории также включится в решение этой задачи. Компания «Эпикур» за два года смогла получить устойчивые результаты выращивания куриного мяса без использования антибиотиков. Это реально, но требует усилий, четкой программы, большой воли компании и дисциплины» – уверен Алексей Коваленко.

Генеральный директор ЧАО «Владимир-Волынская птицефабрика» Алина Сыч уверена: в производстве продуктов питания на первое место всегда нужно ставить здоровье потребителя.

«Понимая, куда двигаются основные мировые тренды и стандарты нашей отрасли, мы четыре года назад начали работать над программой выращивания без антибиотиков. Вызов, который приняла наша команда, очень смелый. Но уже сегодня можно сказать, что мы справились с задачей и производственные результаты выращивания минимально отличаются от выращивания с применением антибиотиков», – отметила Алина Сыч.

Директор по развитию и собственник компании «Сирион» Татьяна Илларионова обратила внимание на то, что наши дети могут оказаться на грани экологической катастрофы из за продуктов, для производства которых применялись антибиотики. В Украине эта тема не является топовой для СМИ, но в развитых странах – Нидерландах, Дании, Швеции – это то, чем «дышит» общество и то, на чем растет и развивается молодежь, отказываясь от пластиковых пакетов.

Проблема резистентности к антибиотикам очень глубока, и решать ее нужно на государственном уровне.

«Необходимо вводить поэтапные ограничения и крайне важно, чтобы это контролировалось. Также нужно дать инструменты и передовые технологии, которые позволят производителю сохранить свою конкурентоспособность», – отметила Татьяна Илларионова.

Мнение коллеги полностью поддерживает Алексей Коваленко. Он уверен, антибиотикорезистентности нужно решать сообща – государству, обществу и бизнесу!

«Мы обращались во все профильные ведомства и министерства с инициативой и предложением помощи. Прямого отказа на наши запросы мы не получали, но так или иначе, даже выполняя свою часть роботы, многие исполнители сомневались в том, что это когда-нибудь будет утверждено из-за существования крайне незаинтересованных в этом лиц. Именно поэтому мы сами инициировали петицию, которая станет неким тестом для новой власти, и общества. Мы очень надеемся, что тест будет пройден. Принятие этого решения и его реализация не требуют огромных дополнительных средств из госбюджета, а польза измеряется настоящим и будущим здоровьем нации», – подытожил Алексей Коваленко.