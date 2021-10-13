В Украине хотят рекомендовать бустерную COVID-вакцинацию. Для кого: ответ Минздрава

По словам государственного санврача, бутерную вакцинацию будут предлагать сделать после 6-8 месяцев с момента завершения полного курса прививок.

"Скорее всего, что на следующей неделе нам удастся принять такое решение и рекомендовать использование бустерной дозы. Бустерная доза, если и будет рекомендована, то после 6-8 месяцев после проведения первой вакцинации. Надеемся, что НТГЕИ примет такое решение", - отметил Кузин.

В частности, Кузин отметил, что в начале бустерную вакцинацию будут предлагать лицам, страдающим от хронических заболеваний.

"Когда этот вопрос рассматривался, то говорили, что речь идет об иммунокомпрометированных людях (то есть для тех, кто имеет хронические болезни - ред.). Поэтому сейчас действительно изучают те инструкции, которые действуют в других странах, и разрабатываются отечественные. Надеемся, что в ближайшее время сможем ввести такую практику в соответствии с рекомендациями", - добавил Кузин.