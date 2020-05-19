В Украине готовятся открывать гостиницы: правила изменятся

Карантин в Украине ослабят с 22 мая. С этого дня будет разрешена работа гостиниц по всей стране, заявил Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

Премьер-министр озвучил ограничения по работе гостиниц:

хостелы останутся закрытыми, как и раньше,

рестораны при гостинице работать не будут,

бассейны при заведениях будут закрытыми.

"С 22 числа будет принят ряд смягчений по карантину. Мы откроем гостиницы, кроме хостелов, и работу гостиниц разрешим без работы ресторанов и бассейнов", - заявил Шмыгаль.

К примеру, Буковель уже открылся для посещения туристов, но гостиницы там пока еще остаются закрытыми. А после ослабления карантина, отдыхающие, вероятно уже смогут посетить курорт в Карпатах. То же относится и к курортным городам на южном побережье Украины.

Напомним, что с 22 мая будут также разрешены спортивные соревнования, возобновит движение городской и пригородный транспорт.

Ранее в правительстве озвучили новые правила работы детских садиков, которые, вероятно, будут открыты уже с 25 мая. Но решение будет приниматься по каждому отдельно взятому региону, так как ситуация с коронавирусом повсюду разная.

Также с 25 мая вероятно будет возобновлено движение метрополитена в Киеве, Днепре и Харькове. В пресс-службе киевского метро уже озвучили новые правила проезда.