ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине готовы производить оборудование для обеспечения кислородом коек для COVID

Украина, Четверг 12 ноября 2020 14:23
В Украине готовы производить оборудование для обеспечения кислородом коек для COVID
Фото: Олег Уруский с представителями предприятий (kmu.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

В Украине готовы производить оборудование для обеспечения кислородом коек для COVID. Речь идет об изготовлении отечественных газификаторов и концентраторов.

Об этом сообщает правительственный портал.

В частности, вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в ходе визита в Одессу провел встречу с украинскими производителями, с которыми обсудил вопросы разработки и изготовления этого оборудования.

Уруский провел переговоры с представителями ГП "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод", ООО "ПКФ "Криопром" и ООО "Телекарт-Прибор".

"Южный машиностроительный завод" в кооперации с ПКФ "Криопром", используя свой производственный опыт, подтвердили возможность разработки и изготовления в Украине линейки отечественных газификаторов объемом от 3 куб. м до 20 куб. м", - указано в сообщении.

Напомним, Кабинет министров дополнительно выделил 895 млн гривен на обеспечение кислородом коечного фонда для больных COVID-19 в больницах.

Как писало РБК-Украина, в конце октября глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что в Украине к кислороду подключены более 16 тысяч больничных коек. Это на 6,8 тысячи больше, чем в сентябре.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Коронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь