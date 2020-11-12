Фото: Олег Уруский с представителями предприятий (kmu.gov.ua)

В Украине готовы производить оборудование для обеспечения кислородом коек для COVID. Речь идет об изготовлении отечественных газификаторов и концентраторов.

Об этом сообщает правительственный портал.

В частности, вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в ходе визита в Одессу провел встречу с украинскими производителями, с которыми обсудил вопросы разработки и изготовления этого оборудования.

Уруский провел переговоры с представителями ГП "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод", ООО "ПКФ "Криопром" и ООО "Телекарт-Прибор".

"Южный машиностроительный завод" в кооперации с ПКФ "Криопром", используя свой производственный опыт, подтвердили возможность разработки и изготовления в Украине линейки отечественных газификаторов объемом от 3 куб. м до 20 куб. м", - указано в сообщении.

Напомним, Кабинет министров дополнительно выделил 895 млн гривен на обеспечение кислородом коечного фонда для больных COVID-19 в больницах.

Как писало РБК-Украина, в конце октября глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что в Украине к кислороду подключены более 16 тысяч больничных коек. Это на 6,8 тысячи больше, чем в сентябре.